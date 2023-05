Karl Urban kan bli Johnny Cage i Mortal Kombat 2

Omtrent et år har gått siden Mike "The Miz" Mizanin sa han var veldig klar for å spille Johnny Cage i oppfølgeren til Mortal Kombat-filmen fra 2021, så timingen på dagens nyhet er interessant.

The Wrap og IGN sine sikre kilder hevder nemlig at The Boys- og The Lord of the Rings-stjernen Karl Urban er i sluttforhandlinger om å spille hovedrollen som Johnny Cage det vi foreløpig kan kalle Mortal Kombat 2.

Om dette stemmer trenger vi forhåpentligvis ikke å vente lenge på en bekreftelse og mer informasjon om filmen. Hva vil du eventuelt synes om valget?