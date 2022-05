Mike "The Miz" Mizanin er klar for å være Johnny Cage i Mortal Kombat 2

HQ

Siden den nyeste Mortal Kombat-filmen ikke akkurat er noe du ser for historien er det vel lov å røpe at de siste sekundene åpenbart indikerte at vi ville få en oppfølger allerede før dette ble bekreftet i januar. En av måtene dette ble gjort på var å gjøre det fullstendig klart at Johnny Cage da blir med på moroa, noe som atter en gang fikk tusenvis til å fylle forum og sosiale medier med ønsker om at wrestleren Mike "The Miz" Mizanin skal få den rollen. Sannsynligheten for at dette faktisk blir en realitet virker faktisk ikke så lav heller.

Da The Miz nylig ble intervjuet på Out of Character sa han blant annet følgende etter spørsmål om hva som venter i fremtiden:

"Jeg vil spille Johnny Cage i Mortal Kombat, baby! Kødder du med meg? Jeg har trent på splitsene mine. Jeg har trent på sparkene mine(...)Så snart jeg så at Mortal Kombat var ute og det ikke var en Johnny Cage enda...navnet mitt trendet bokstavelig talt på førsteplass over hele verden som "WeWantMizAsJohnnyCage" var jeg sånn "om de ønsker at det skal skje må jeg i grunn forsikre meg om at jeg er forberedt, klar og fokusert. Så jeg ringte treneren min som hjalp meg med spark og slik for Marine 6 og spurte hvordan man gjør hans (red.anm Johnny Cage) introspark. Jeg må lære disse og hvordan de gjøres skikkelig. Jeg trenger dem både høyre- og venstre-hendt siden Johnny kan gjøre begge."

Herr Mizanin benytter også anledningen til å rose hva John Cena har gjort de seneste årene som Peacemaker i serien med samme navn og The Suicide Squad, og det virker som om han ønsker å ta det like seriøst som sin tidligere wrestling-kollega.