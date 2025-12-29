Karl Urban: "Mortal Kombat 2 var den mest utfordrende rollen i min karriere"

HQ

Av en eller annen grunn har Mortal Kombat-serien vært betydelig mer egnet til spillefilm enn andre kampsportserier, og både den første filmen fra 1995 og rebooten fra 2021 ble uventet store suksesser og fikk også relativt gode seertall (i en ellers totalt utskjelt kategori av filmatiseringer).

I mai har oppfølgeren premiere, og denne gangen dukker testikkelknuseren Johnny Cage - spilt av Karl Urban - opp for å delta i blodbadet. Og det var tydeligvis ingen enkel oppgave. Urban sier at det er det mest krevende han har gjort i sin karriere, og vi minner om at han også selv kjempet mot Homelander i TV-serien The Boys. I et intervju med EW sier han :

"Jeg ba om en film med mye action, og for min skyld ga de meg en. Det var den mest utfordrende rollen jeg noen gang har påtatt meg i min karriere.

Det er kampsport. Formen og stilen i kampsporten er så spesifikk, og koreografien er til tider så definitiv i bevegelsene, og det kreves presisjon i utførelsen for at det skal se bra ut. Det var en stor utfordring."

Mortal Kombat 2 har premiere på kino 8. mai, og så får vi se hvordan Cage klarer seg når han tar opp kampen mot ikoner som Kung Lao, Liu Kang, Raiden, Scorpion, Shang Tsung, Sonya Blade og andre.