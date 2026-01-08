Karmine Corp bekrefter spillerstallen for LEC-sesongen 2026

HQ

Esports-organisasjonen Karmine Corp har avslørt sin liste for 2026-sesongen av League of Legends EMEA Championship. Laget vil være tilbake i aksjon ganske snart når sesongen begynner fra neste uke, og med dette sagt, kjenner vi nå individene og trenerne som skal ha på seg de signaturblå trøyene.

Det viktigste å merke seg er at en kjernetrio kommer tilbake fra 2025-listen, med Kim "Canna" Chang-dong, Martin "Yike" Sundelin og Caliste "Caliste" Henry-Hennebert som alle kommer tilbake til Top Lane, Jungle og Bot Lane. De nye tilskuddene inkluderer Mid Laner Kang "kyeahoo" Ye-hoo og Support Kang "kyeahoo" Ye-hoo, med laget deretter styrket av slike som en for det meste fersk trenerstab som spenner over Kang "kyeahoo" Ye-hoo og Quentin "Zeph" Viguié. Den andre trenerendringen som er verdt å merke seg er at Quentin "Zeph" Viguié flytter bort fra laget og i stedet blir med i søsterlaget KC Blue Stars.

Hvordan tror du denne epoken av Karmine Corp vil klare seg i LEC 2026?