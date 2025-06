Karmine Corp GC kåret til Valorant Game Changers EMEA Stage 2-mestere

HQ

Den andre etappen i sesongen 2025 Valorant Champions Tour Game Changers har kommet til en slutt. Etter en travel periode som har strukket seg over rundt en måned, fant den store finalen for etappen sted i går kveld, og satte Karmine Corp GC mot GiantX GC for en spennende og tett kamp.

Til slutt gikk Karmine Corp GC av med seieren etter å ha vunnet serien 3-2. Dette betyr at laget har blitt kronet til mester, og har tjent hele 15 000 euro i premiepenger, en skifer på EMEA Points som er nyttig for kvalifisering til fremtidige arrangementer, og også direkte invitasjon til den tredje etappen, som vil finne sted i september til november.

Det er uklart hva som kommer til å skje med Karmine Corp GC i nærmeste fremtid, ettersom det er 14 uker igjen til tredje etappe. Men det blir utvilsomt noen tredjepartsarrangementer å se frem til i løpet av sommeren og tidlig høst.