Karmine Corp hevder LEC Winter Playoffs-trofeet etter å ha beseiret G2 Esports

Winter Season for League of Legends EMEA Championship har kommet til en slutt. Playoffs pakket inn i går, alt etter en hektisk finale som så Karmine Corp og G2 Esports slåss om det. Etter en ganske dominerende oppvisning av førstnevnte, Karmine Corp har blitt kåret til seierherre av Winter Playoffs, et resultat som gjør at laget også blir EMEAs representant på First Stand Tournament.

Karmine Corp endte opp med å beseire G2 Esports i et 3-0-resultat. Riktignok spilte paret på forhånd i den øvre bracket-finalen, en kamp som G2 dominerte 3-1. Denne seieren av Karmine Corp vil se laget reise hjem med € 40,000 XNUMX og en av fem plasser på First Stand, som skjer i Sør-Korea neste uke.

Etter dette kan vi forvente å se Karmine Corp forsvare sin LEC-tittel i Spring Season, som starter 1. april.