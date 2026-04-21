Karrigan forlater FaZe Clan og blir med i Team Falcons som en del av "en annen reise"

Etter å ha tjent på FaZe Clan -listen de siste årene, til stor suksess innledningsvis og deretter til betydelig mindre suksess de siste årene, har Finn "karrigan" Andersen bestemt seg for å lukke gardinen på sin andre periode med den amerikanske organisasjonen, og i stedet begynne et nytt kapittel med et rivaliserende lag.

Karrigan har forlatt FaZe Clan etter å ha blitt kjøpt opp av Team Falcons, som utvilsomt ser på den danske veteranen som en nøkkelspiller i arbeidet med å bli et av de beste lagene i den store verden.

I en uttalelse om dette trekket, i en uttalelse på X, forklarte Karrigan følgende: "I dag forlater jeg FaZe Clan for å starte en ny reise. Å representere dette laget og dets fans har vært en fullstendig ære. Jeg kom tilbake til FaZe av en grunn, for å skape historie, og det gjorde vi, spesielt i 2022. Det har alltid vært et privilegium å bære denne trøyen, og med den kommer den fantastiske organisasjonen og spillerne. Til alle lagkameratene jeg har hatt på min reise, takk for at dere ga meg tilliten til å lede dere.

"Til fansen, det har aldri vært enkelt å være FaZe-fan, men vi har spist godt noen år. Den ultimate støtten dere har gitt på alle arenaer som finnes, er noe som for alltid vil være i mitt hjerte og i mitt minne. Uten fansen ville det ikke vært noen FaZe Clan, takk for alle årene med støtte."

Neste gang vi får se Karrigan og Team Falcons er i mai, når organisasjonen også stiller opp i PGL Astana 2026 og CS Asia Championships 2026.