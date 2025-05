Harry Kanes forbannelse er over når Bayern München vinner Bundesliga 2025

HQ

Bayern München er offisielt Bundesliga-mester 2024/25. Det er takket være uavgjort av Bayer Leverkusen, 2-2 mot Freiburg, som matematisk sett betyr at Leverkusen (68 poeng) ikke kan nå Bayerns poengsum (76 poeng) i de to siste gjenstående kampene.

Bayern gjenerobrer tittelen som de har vunnet hvert eneste år siden 2013, med unntak av i fjor, da Bayern ble slått av Bayer Leverkusen. Det betydde at Harry Kane måtte vente ett år på å få sin første profftittel i en alder av 31 år, og endelig bryte forbannelsen. Den engelske kapteinen har en rekke individuelle utmerkelser, som Gullstøvelen i VM 2018 (til tross for at England endte på fjerdeplass) og medlem av Order of the British Empire, samt andreplass i Champions League med Tottenham og to ganger andreplass i UEFA Euro Cup i 2020 og 2024.

Selv forbannelsen hans så ut til å manisfeste sitt siste åndedrag på lørdag, da Kane (på benken, sanksjonert for akkumulering av gule kort) og alle Bayerns spillere og stab, og fans hjemme, var klare til å feire tittelen på lørdag etter en 3-2-seier over Leipzig ... bare for at Yussuf Poulsen scoret i det 94. minutt og avlyste all feiring. Leverkusens tilbakeslag gjorde det imidlertid mulig å starte feiringen en dag senere, med bare to kampdager igjen av sesongen.