HQ

KartRider: Rush har jeg spilt ganske mye, i hvert fall for et par år siden. Jeg husker det var et av flere gratisspill med en "Mario Kart-følelse" som sønnen min Frank og jeg brukte litt tid på, men det ville være direkte løgn å si at jeg husker det som spesielt bra. Sjarmerende og lekent med fargerik grafikk og fin presentasjon var det, men selve kjøringen var ingen høydare. Til tross for dette har jeg gledet meg til det nyutgitte KartRider: Drift hvor fokuset selvfølgelig er å sladde gjennom baner, sittende i en søt liten mini-gokart.

Kart Rider: Drift er akkurat som Crash: Nitro Kart, Diddy Kong Racing, Sonic Racing, Cartoon Network Speedway, Dreamworks Super Star Kartz, Nicktoons Racing, Star Wars: Super Bombad Racing, Pac-Man World Rally, Chocobo Racing, Konami Crazy Raxers, Modnation Racers, Little Big Planet Karting og Warped Kart Racers en skamløs, idéfattig Mario Kart-kopi. Det er veldig, veldig fascinerende hvor mange Mario Kart-ripoffs som har blitt utgitt de siste 30 årene, og det faktum at de fortsatt utvikles og presses ut til alle slags plattformer er det ultimate beviset på hvor godt Nintendo har tatt vare på sin elskede radingspillserie gjennom årene.

Dette er en annonse:

Om du, som meg, spiller på iPhone/Android, gasser karten av seg selv mens du styrer og aktiverer gjenstander som blir plukket opp. Sladdemekanikken er superenkel og innebærer i utgangspunktet bare at du svinger, så starter du en sladd du nesten ikke kan komme deg ut av. Det er ingen trekkraft her, i det hele tatt. Ingenting. I KartRider: Drift sladder du mer enn du kjører rett, og det hadde kanskje vært gøy om sladdingen inneholdt finesse eller en slags utfordring. Dette minner mer om å kjøre bil på såpe og forskjellen i underlag (mellom for eksempel asfalt, is eller grus) er lik nul. Ikke-eksisterende. Spillmekanikken er tydeligvis utviklet av et team som rett og slett ikke kunne brydd seg mindre, og for min egen del ble det kjedelig, monotont og enkelt allerede under opplæringsdelen av dette spillet.

I tillegg kommer den manglende følelsen av fart og en banedesign som er tilpasset den glatte såpe-kart-fysikken som gjør at det føles som du ferdes mer sidelengs enn fremover, noe som på en måte overvinner hele poenget med racing, spør du meg. Grafikken da? Det ser ut som KartRider: Rush, nesten identisk til tider. Jeg synes presentasjonen er fin og muligheten til å tilpasse kartene med farger, dekaler og styling er definitivt godkjent i min bok, men jeg kan ikke anbefale dette spillet av flere grunner. Kjøringen er elendig, lyden er fryktelig (en kort sklilyd gjentas i en evighet og høres til slutt bare ut som et stykke isopor dratt bortover glass) og racingen blir fort monoton. Pluss i margen for at det er gratis og støtter crossplay, men det redder ikke denne skuffelsen.

Dette er en annonse: