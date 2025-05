Kasedo Games viser frem Warhammer 40,000: Mechanicus II i ny trailer

HQ

Hvis du likte Warhammer 40,000: Mechanicus, er det mye å se frem til. I en ny trailer får vi se Leagues of Votann, noe som betyr at vi nå potensielt har tre spillbare fraksjoner i denne oppfølgeren. Denne gruppen av høyteknologiske kloner er sci-fi-versjonen av dverger. De plyndrer etter verdisaker og handler med de andre livsformene i galaksen. Vi vet allerede at både Adeptus Mechanicus og Necrons er spillbare, og rivaliseringen mellom disse tre gruppene kan skape en flott historie. Det gjenstår å se når tittelen vil bli utgitt, men du kan se traileren fra Kasedo Games' Warhammer 40,000: Mechanicus II nedenfor.