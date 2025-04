Katana Gaming legger ned, siterer mangel på investeringer i britisk esports som årsak

HQ

Virksomheten med esports er en tøff nøtt å knekke, og vi ser ofte organisasjoner som enten legges ned eller blir kjøpt opp. Dagens nyheter er relatert til førstnevnte, ettersom den britiske baserte Katana Gaming har kunngjort sin intensjon om å opphøre driften og legge ned.

I en lengre uttalelse har Katana CEO "Heffy" delt noen begrunnelser bak denne beslutningen. "Fra et forretningsmessig synspunkt er esports / gaming spesielt for EU / UK et brutalt rom. Det er ofte ubelønnet, drenerende og på mange måter uholdbart. Call of Duty Challengers er en veldedig organisasjon. Scenen har i noen tid nå visnet bort på grunn av ingen investeringer eller hensyn fra maktene som er. De fleste av amazon-individene og orgene som fremdeles er involvert, gjør det av ren lidenskap og kjærlighet til Call of Duty. Flertallet av dem bruker betydelige mengder tid, penger og energi for lite eller ingen avkastning.

Heffy fortsetter, "Hver del av Katana Gaming, innhold, esport, arrangementer og fellesskap har vært en konstant kamp i motbakke for å tjene penger eller til og med gjøre det bærekraftig. Sponsorer er som gullstøv, og mange av dem har ikke muligheten til å tilby produkter som kun består av kontantinvesteringer. Gitt at vi er på randen av en ny global lavkonjunktur, ser jeg ikke for meg noen opptak eller investering i britisk esports med det første.

Når det gjelder hva dette betyr for Katana, vil organisasjonen oppfylle sine utestående forpliktelser, og vises på ESHUB LAN -arrangementet i juni, og Elite og Miami -turneringene for Challengers også.

Heffy avslutter med å si: "Jeg kommer fortsatt til å være her og der hvis noen trenger meg. Og hvem vet, kanskje Katana kommer tilbake en dag."