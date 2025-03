Kate Hudsons Running Point kommer tilbake for en andre sesong

HQ

Det har vært en ganske typisk, vanlig dag for Netflix, ettersom streameren har kansellert et av sine yngre show og deretter fornyet et annet. Etter at The Recruit ble avsluttet, har Netflix nå bekreftet at komedieserien Running Point kommer tilbake for en andre sesong, nok en gang med Kate Hudson i hovedrollen.

Running Point The Recruit debuterte opprinnelig på Netflix 27. februar, og siden den gang har den gjort det ganske bra, kun slått av Robert De Niros Zero Day og American Murder: Gabby Petito også. Nyheten om fornyelsen ble delt av Hudson selv i en video lagt ut av Netflix, som du kan se nedenfor.

Har du sett Running Point ennå, og gleder du deg til andre sesong?