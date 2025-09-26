Kate Mara blir plaget av et utenomjordisk vesen i The Astronaut

Vanligvis er det når helten vender tilbake til jorden at vi får den lykkelige slutten i filmer som utspiller seg i verdensrommet. Oppdraget er fullført, og det er på tide å glede seg over suksessen. For den kommende The Astronaut vil dette slett ikke være tilfelle.

Med Kate Mara i hovedrollen følger denne skrekkfilmen en astronaut som etter å ha krasjlandet på jorden er overbevist om at et utenomjordisk vesen har fulgt etter henne tilbake og nå plager henne som en grusom stalker. Da frykten hennes har en viss grad av troverdighet, bestemmer en general, spilt av Laurence Fishburne, seg for å ta affære og setter astronauten i karantene i et isolert hjem der hun kan rehabiliteres og til og med testes på, et isolert sted som er perfekt for en utenomjordisk gjest å få tilgang til uten at nysgjerrige øyne legger merke til det...

Synopsis for The Astronaut legger til: "Når en astronaut (Kate Mara) krasjlander på jorden, setter en general (Laurence Fishburne) henne i karantene for rehabilitering og testing. Etter hvert som urovekkende hendelser utspiller seg, frykter hun at noe utenomjordisk har fulgt etter henne hjem."

Regissert av Jess Varley, The Astronaut har premiere 17. oktober. Du kan se traileren for filmen nedenfor.