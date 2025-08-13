Katsuhiro Harada forventer ikke at Tekken Tag Tournament 3 noen gang blir en realitet

HQ

Tekken -serien er en av de lengstlevende seriene i videospillverdenen, og det er et kampsport-epos som også har Guinness World Record for å ha den lengste sammenhengende historien. Det har vært åtte hovedutgaver og utallige spinoffs, og etter ankomsten av det godt mottatte Tekken 8, lurer fansen på om vi noen gang vil se en større retur til spinoff-formatet.

Spesielt håper mange at en tredje Tekken Tag Tournament vil bli laget på et eller annet tidspunkt, men dette virker utrolig usannsynlig, spesielt med tanke på produsent og utøvende spillregissør Katsuhiro Haradas nylige kommentarer til Destructoid.

Tekken -veteranen har uttalt at vi ikke bør forvente Tekken Tag Tournament 3 fordi det ærlig talt ikke gir mening lenger. Han bemerker at det ville være mer passende å ha det som en modus i en eksisterende eller fremtidig mainline-del i stedet, da vi ellers sannsynligvis ikke bør forvente at Tag Tournament kommer tilbake i utviklerens levetid.

"Det er ganske vanskelig, for Tag er noe jeg alltid har tenkt på i det siste, og [jeg føler] at det burde være en slags modus i Tekken 9 eller 8, eller hva du nå vil kalle det."

Harada fortsetter: "Hvis vi begynner nå [å lage et Tekken Tag Tournament 3] når de ikke lenger er populære, er det da Tag Three vil komme ut.

"Vi har så mange flere bevegelser enn en typisk 2D-fighter. Det er så mye mer arbeid involvert i å prøve å gjøre det med et 3D-spill... Det ligger nok et stykke frem i tid hvis det skulle skje, og sannsynligvis ikke i løpet av min arbeidstid. Så det er noe neste generasjon kan avgjøre."

Virker som et godt kompromiss, ikke sant? I stedet for å ha et nytt frittstående Tag Tournament -spill, kan Tekken 8 eller eventuelt 9 bli forbedret med en Tag Tournament -modus som sitt tilbud. Hva synes du om det?