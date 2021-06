Kazuya fra Tekken kommer til Super Smash Bros. Ultimate

Pyra og Mythra viste seg å være et utmerket tilskudd til Super Smash Bros. Ultimate da de ble tilgjengelig i spillet forrige måned, og byr på både unike moves og god...

Årets første Nintendo Direct-sending startet med å avsløre at Pyra og Mythra fra Xenoblade Chronicles skal komme til Super Smash Bros. Ultimate snart, og viste glimt av...

Super Smash Bros. Ultimate oppdateres snart

den 3 mars 2021 klokken 16:09 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Nintendo meddeler via Twitter at oppdatering 11.0.0 til Super Smash Bros. Ultimate snart slippes. Sørg for å konvertere repriser og liknende som du vil ta vare på, da...