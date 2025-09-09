Keanu Reeves er ivrig etter å komme tilbake som Johnny Silverhand i Cyberpunk 2

HQ

Arbeidet med The Witcher 4 pågår febrilsk innenfor veggene til CD Projekt Red, men det betyr ikke at studioets andre store franchise - Cyberpunk - er satt på vent. Tvert imot, faktisk: den dystopiske gryten bobler allerede, og forproduksjonen av det som skal bli Cyberpunk 2 er i gang. Fansen må imidlertid vente en god stund på det som tidligere var kjent internt som Project Orion, og spillet forventes å se dagens lys først etter 2029.

Når det gjelder hva man kan forvente av oppfølgeren, er detaljene praktisk talt ikke-eksisterende. Ingen historie, karakterer eller spillinformasjon har blitt avslørt så langt. Men en kjent stemme har allerede uttalt seg: Keanu Reeves. Skuespilleren, som gjorde et massivt inntrykk som Johnny Silverhand i Cyberpunk 2077, har åpent uttalt at han mer enn gjerne vil gjenta rollen i oppfølgeren.

"Absolutt. Jeg vil gjerne spille Johnny Silverhand igjen."

Hvorvidt dette er mulig eller ikke, avhenger helt og holdent av hvilken av spillets mange avslutninger CD Projekt Red til slutt anser som kanon. Det er noe studioet aldri har avklart, og det skaper en vanskelig situasjon hvis Silverhand skulle dukke opp i oppfølgeren. Én ting er imidlertid sikkert: interessen for Keanu Reeves er skyhøy, og det samme er ønsket blant fansen om å se ham tilbake som Silverhand.

Kan du forestille deg Night City uten ham?