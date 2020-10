Du ser på Annonser

"In 2077, What makes someone a criminal? Being caught."

Det er nå bare halvannen måned igjen til ett av generasjonens mest etterlengtede spill slippes, nemlig Cyberpunk 2077. Under kampen mellom LA Lakers og Miami Heat her om dagen, var det mange amerikanere som fikk med seg debuten av en reklame for spillet, hvor Keanu Reeves (som spiller Johnny Silverhand i evnetyret) medvirket.

Sjekk ut reklamevideoen selv nedenfor og begynn å drøm deg bort. Snart er det endelig her!