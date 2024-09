Keanu Reeves skal til og med gi stemme til Shadow the Hedgehog i Sonic X Shadows Generations

HQ

Vi gleder oss alle til å se Keanu Reeves i rollen som det ikoniske sorte og røde pinnsvinet Shadow i Sonic the Hedgehog 3 -filmen som har kinopremiere i desember, men dette blir ikke det eneste stedet hvor vi får høre John Wick -stjernen gi stemme til den berømte Sega- og Sonic Team -figuren.

Som en del av kveldens State of Play -sending har det nettopp blitt bekreftet at Reeves vil gi stemme til Shadow i en Movie Pack for Sonic X Shadows Generations som til og med ser ut til å ligne og tilby elementer som også vil være lik kinofilmen.

Denne Pack debuterer i Sonic X Shadows Generations 12. desember, og alle som henter Digital Deluxe Edition vil kunne dykke rett inn på lanseringsdagen. Når vi snakker om Pack, Sonic serieprodusent Shun Nakamura har snakket og delt noen titbits i en PlayStation Blog-artikkel.

På spørsmål om hvordan Pack ble til, uttalte Nakamura: "Vi så en nesten festivallignende mulighet der vi har filmen og spillet som blir lansert nesten samtidig. Vi bestemte oss for å gå videre med det, og arbeidet med filmrelatert innhold startet i fjor høst."

På spørsmål om innholdet som denne Pack vil tilby, la han til: "Dette innholdet vil ikke ha en historie som i seg selv er direkte relatert til filmen. Som du kan se i traileren, vil det heller utspille seg i Tokyo, hvor Shadow besøker i filmen."

På spørsmål om hvordan det var å jobbe med Reeves, avsluttet Nakamura med "Det var en utrolig hemmelighetsfull prosess, så da vi begynte å implementere stemmen i spillet, fikk vi faktisk ikke vite hvem denne stemmen er. Stemmeinnspillingen ble håndtert av Iizuka-san i USA, så da vi mottok de innspilte stemmefilene, lyttet vi til dem og tenkte: "Er dette den skuespilleren...?", så vi ble også overrasket etter den offisielle kunngjøringen fra Paramount!"

Gleder du deg til å se Shadow in Sonic X Shadow Generations?