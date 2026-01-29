Gamereactor

  Norsk

nyheter
Mighty No. 9

Keiji Inafunes studie Comcept har offisielt stengt dørene

Det ble oppløst av investorer tidligere denne måneden.

HQ

Studioet Comcept ble opprinnelig grunnlagt i 2010 av den ikoniske designeren som var med på å forme Mega Man-figuren, Keiji Inafune, og den dag i dag er de sannsynligvis mest kjent for den kontroversielle avsløringen, finansieringen, markedsføringen og lanseringen av Mighty No. 9 i 2016.

Året etter ble de kjøpt opp av Level-5, som omdøpte studioet til "Level 5 Comcept", før det nok en gang skiftet navn i 2024 til "Level-5 Osaka", samtidig som Inafune selv forlot studioet.

Siden den gang har studioet utviklet en rekke relativt vellykkede titler, blant annet Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, som passerte én million solgte eksemplarer i juni, men det har tydeligvis ikke vært nok. Som det japanske uttaket Kanpo kan bekrefte (via Gematsu), ble Comcept oppløst 13. januar.

Det er ikke kjent om ansatte vil bli brettet inn i Level-5, og derfor fortsette å støtte Fantasy Life i-serien, men dette antas for øyeblikket.

I det minste sier vi nå farvel til studioet som en gang sa om Mighty No. 9; "det er ikke perfekt, men det er bedre enn ingenting".

Mighty No. 9

