Kena: Bridge of Spirits blir enda bedre og får New Game+ i september

De fleste forventet vel at utviklerne i Ember Lab ville ta en skikkelig ferie eller rette alt fokus mot sitt neste spill et par måneder etter lanseringen av nydelige Kena: Bridge of Spirits. Det viser seg å være langt fra tilfellet.

IGN har æren av å avsløre at Kena: Bridge of Spirits skal få sine største oppdatering noen gang den 27. september. Denne vil gi oss muligheten til å starte spillet på nytt med alt av oppgraderinger, Rot-er og slik etter å ha fullført det første gang (såkalt New Game+), Charmstones som gir deg ekstra bonuser, nye ferdigheter, en Spirit Guide Trials-modus som utfordrer med hinderløyper, bølger av fiende og bosskamper, flere kostymer til Kena og hatter til Rot-er, forbedringer av Photo Mode, samt noen foreløpig ukjente innstillinger som skal gjøre det lettere å spille.

Samme dag lanseres også Kena: Bridge of Spirits på Steam, noe som forhåpentligvis gjør at salgstallene stiger mye mer.