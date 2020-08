Kena: Bridge of Spirits får gratis PS5-oppgradering fra PS4

Du ser på Annonser

Etter at finske Remedy fikk en del kritikk i går etter at de sa Control vil kreve betalt for at de som allerede eier spillet også får det på PlayStation 5 og Xbox Series X er det kanskje greit at andre spill som blir tilgjengelig på begge generasjonene bekrefter hva de vil gjøre.

Ember Lab gjør det fullstendig klart at sjarmerende og vakre Kena: Bridge of Spirits vil tilby gratis oppgradering til PlayStation 5 for de som først kjøper spillet på PlayStation 4 i høst. Nærmere detaljer om dette kan de uansett ikke si enda, men det er i alle fall ikke noe å frykte om du ikke får fingrene i en ny konsoll før våren.