Kena: Bridge of Spirits ser ut til å komme til Xbox Series S/X.

Kena: Bridge of Spirits ble utgitt som en eksklusiv PlayStation-tittel i 2021 og fikk mye oppmerksomhet for sine fantastiske animasjoner. Eventyret følger Kena, en ung åndeguide som tilfeldigvis også har magiske evner som hun bruker til å veilede avdøde mennesker til åndeverdenen.

Eventyret fikk overveiende positive anmeldelser, og nå ser det ut til at flere vil få muligheten til å utforske hva spillet har å by på. Som Idle Sloth på X har bemerket, har Kena: Bridge of Spirits fått en aldersgrense fra ESRB for Xbox Series S/X, noe som nesten helt sikkert betyr at spillet snart kommer til Microsofts konsoller.

Vi kommer tilbake til dette når det er bekreftet.