Kerbal Space Program 2 klart for februar 2023

Allerede i mai innså Star Theory at Kerbal Space Program 2 ikke kom til å rekke den planlagte Early Access-lanseringen i år og utsatte spillet til en gang i det første kvartalet av neste år. Dette vil de tydeligvis rekke med god margin.

Utviklerne har offentliggjort en video du kan se under hvor de avslører at Kerbal Space Program 2 lanseres som Early Access på PC den 24. februar. Samtidig benytter de anledningen til å bekrefte at spillet vil få store oppdateringer relativt jevnlig. Disse skal blant annet gi oss enda bedre teknologi å leke med slik at vi kan bygge større og mer avanserte ting, muligheten til å danne kolonier overalt i verdensrommet, interstellar-reising, la oss spille med og mot andre folk og selvsagt implementere modding. Kort sagt høres det ut som om spillet nok blir Early Access en god stund, men at vi likevel kan glede oss til mange forbedringer med jevne mellomrom.