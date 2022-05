HQ

Planen var som kjent at Kerbal Space Program 2 skulle slippes allerede i 2021, men etter både en og to lange utsettelser virker det som om vi må vente tre år lenger enn ventet.

Nate Simpson, spillets "Creative Director", har gått foran kameraet for å fortelle at de har bestemt seg for å utsette PC-utgaven av Kerbal Space Program 2 til første kvartal av 2023 og konsoll-utgavene til senere på året for å virkelig finpusse det massive spillet. Vi får se om de faktisk klarer det denne gangen da...