Kerbal Space Program 2 utsettes enda en gang

Det har ikke engang gått seks måneder siden Take-Two sa de hadde bestemt seg for å utsette Kerbal Space Program 2 fra årets høst til høsten 2021, men det stopper dem ikke fra å allerede innse det var for lite.

Nate Simpson, spillets "Creative Director", skriver at Kerbal Space Program 2 må utsettes til en gang i 2022 for å forsikre at sluttresultatet er så finpuss som mulig og at de nye systemene virkelig fungerer sammen. Den gode nyheten er at de vil gi oss litt mer informasjon om spillet ganske snart, så forhåpentligvis får vi et bedre inntrykk av hva som blir såpass mye større og bedre da.