Kevin Conroy blir Batman en siste gang i Suicide Squad: Kill the Justice League

HQ

Litt under en måned har gått siden vi fikk den triste beskjeden om at Kevin Conroy dessverre hadde måtte gi tapt for kreften, men det betyr ikke at vi har hørt han som Batman for siste gang.

Suicide Squad: Kill the Justice League dukket tross alt opp i nattens The Game Awards-sending, og den nye traileren introduserer spillets utgave av Batman. I kjent stil hadde Rocksteady hentet inn Conroy for denne jobben, så vi får altså høre han i sin mest ikoniske en siste gang når spillet lanseres den 26. mai.