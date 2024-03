Kevin Costner hevder at Horizon: An American Saga var vanskeligere å lage enn Dances with Wolves

HQ

Denne uken delte Kevin Costner den første traileren til sin neste regissørsatsing, en massiv film som skal utforske hvordan det amerikanske Vesten ble vunnet og deretter tapt. Filmserien, som går under navnet Horizon: An American Saga, skal etter planen deles inn i fire kapitler, og de to første kommer allerede i juni og august i år.

Costner har snakket med Variety om hvilken film som var den største utfordringen å lage, Horizon eller hans Oscar-vinnende regidebut Dances with Wolves.

"Dette er uten tvil den største utfordringen. Jeg er sjokkert over hva vi klarte å få til. Jeg spilte inn 'Danser' i 106 dager, og filmen du ser nå, spilte jeg inn på 52 dager. ... Jeg lærte mye, og jeg klarte å bruke alle triksene i boka for å prøve å få denne filmen på plass og få den ut til publikum. Og det er fire av dem!"

Horizon er delvis finansiert av Costner, ettersom han ikke fant et produksjonsselskap som kunne støtte prosjektet fullt ut. Til tross for dette gikk han likevel videre med filmserien, og beskriver seg selv som "a little bit of a hard-head". Når det gjelder temaet for Horizon, og hvordan den ser ut til å ta en mer kunstnerisk og filmatisk tilnærming til westernsjangeren, i stedet for typisk revolveraction, snakket Costner om nettopp dette:

"Vi har mange westerns som ikke er gode, fordi de blir for forenklet. Westerns er faktisk kompliserte, for dette er ikke Disneyland. Dette var virkelige liv. Folk som bare prøvde å finne seg til rette. Kvinner som prøvde å holde familiene sine rene og mette, og som i bunn og grunn jobbet livet av seg. Kvinnenes liv var korte, alt de gjorde var å jobbe. Jeg er tiltrukket av det. Jeg mener, jeg kommer alltid til å komme til skuddvekslingene mine, men jeg tiltrekkes av de små tingene som folk måtte utholde."

Horizon: An American Saga Chapter 1 lander 28. juni, og Chapter 2 kommer 16. august. Se traileren nedenfor.