Kevin Costner tryglet og ba Paramount om å komme tilbake til Yellowstone

Hva skjedde egentlig? Fikk Kevin Costner faktisk sparken, eller sluttet han frivillig i den populære TV-serien Yellowstone? Uansett ser det ut til at den femte sesongen også blir den siste, og at det vil skje uten stjernens deltakelse.

Ifølge en ny rapport har Costner imidlertid ønsket å komme tilbake til serien. Så mye at skuespillerens representanter skal ha "tryglet og bedt" Paramount-ledelsen om å få spille rollen på nytt og også se på muligheten for en sjette og syvende sesong. Alt ifølge informasjon lekket av Hollywood-insideren Matthew Belloni.

Costner skal imidlertid også ha kommet tilbake med en rekke krav, blant annet høyere lønn, rett til å påvirke manuset og en kortere innspillingsplan. Paramount nektet vennlig, men bestemt, og ifølge Comingsoon er sjansene for at Costner vender tilbake til serien nå lik null.

Hva som kommer til å skje med serien og rancheieren John Dutton gjenstår å se, og serieskaperen Taylor Sheridan har uttrykt interesse for å drepe karakteren. Ifølge kontrakten må han imidlertid ha Kevin Costners godkjennelse for å gjøre det, så det vil neppe skje. Som om ikke alt dette var nok, gjenstår Costners trussel om å saksøke hele produksjonen.

Et sirkus uten sidestykke, og det er ikke første gang Costner fremstilles som en vanskelig person å jobbe med. Noe som også har blitt nevnt flere ganger i forbindelse med filmene som ble produsert med ham da skuespilleren var på sin absolutte topp i Hollywood - Dances with Wolves, Waterworld, Robin Hood: Prince of Thieves og The Postman for å nevne noen.