Kevin Costners tid som familieoverhode i Dutton-familien er over

Yellowstone har blitt en helt massiv dramaserie som har fengslet Paramount+-fans over hele verden. Mens showet for tiden er halvveis gjennom sin femte sesong (selv om det også eksisterer to spin-offs) vil denne pågående sesongen være den siste før det gjøres noen store endringer.

Dette siden ET nå har rapportert at Kevin Costner ikke kommer tilbake til dramaserien for en sjette sesong. Situasjonen bak hvorfor Costner forlater showet ser ut til å dreie seg om drama mellom skuespilleren og seriens skaper, Taylor Sheridan.

Rapporten legger også til at det ikke er noen oppdatering om når skuespillerne og mannskapet kommer tilbake til Montana for å fullføre innspillingen av de gjenværende episodene for sesong 5, og at det er "mye forvirring og frustrasjon".

Dermed virker det lite sannsynlig at sesong 5 vil avsluttes i sommer som forventet.