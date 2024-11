Kevin Feige avslører når Miles Morales vil ankomme MCU

HQ

En av de mest populære Marvel-figurene som ennå ikke har funnet veien til MCU, er Miles Morales. Til tross for at han ble introdusert til mainstream gjennom Spider-Verse-filmene og Insomniac Games-titlene, har Miles så langt ikke hatt en live-action-debut i MCU.

I en samtale med Omelete (oversatt av GamesRadar) tror Kevin Feige at karakteren snart kan bli en del av universet. "Miles vil dukke opp i det tredje Spiderverse, som for tiden er i produksjon. Jeg håper at han kort tid etter det kan komme inn i MCU i live-action," sa han.

Det har vært referanser til Miles' eksistens tidligere, men vi får se hvordan han blir introdusert i MCU. Med tanke på at Peter Parker fortsatt er en ung Spider-Man i MCU, er det lite sannsynlig at han vil spille den mentorfiguren for Miles som han er i Spider-Verse-filmene og Marvels Spider-Man-spill. Kanskje vi får se mer til Miles i den nye Spider-Man MCU-filmen, som skal begynne å filme neste år.