Kevin Feige og Dave Filoni utpekt som mulige etterfølgere etter Kathleen Kennedy

Det antas at Kathleen Kennedy snart vil trekke seg fra sin rolle som Lucasfilm-president. Etter godt over et tiår i jobben og etter å ha blitt håndplukket av Lucas selv, vil Kennedy metaforisk nok slutte seg til kraftspøkelsene for å etterlate seg en lærling i stedet.

Kennedy ledet Star Wars gjennom både oppturer og nedturer. Store suksesser som The Force Awakens, Andor og The Mandalorian, så vel som de utskjelte The Rise of Skywalker og The Book of Boba Fett. De mer giftige fansen har ofte rettet skytset mot Kennedy, og mener at hun er grunnen til at de ikke kan elske Star Wars like mye som de gjorde tidligere. Nå som hun slutter, må de imidlertid håpe at noen bedre kan fylle hennes sko.

Ifølge The Hollywood Reporter er det noen få navn som blir kastet rundt. Jon Favreau startet Star Wars' store TV-satsing med The Mandalorian, og har vist at han forstår franchisen. Men det er verdt å nevne at Kennedys jobb ikke er så kreativ, noe som tilsynelatende vil avskrekke Favreau. Dave Filoni er et lignende tilfelle, en mann med en stor lidenskap for serien, men som ikke er egnet for alle parametrene i jobben. "Han vil bli drept av alle sider", sa en innsider.

Kevin Feige er av mange innsidere ansett som den beste kandidaten, men det kan være at skuta har seilt for ham. Hos Marvel har han kombinert kreativitet med det å være en leder først og fremst, men ettersom Marvels toppnivå virker lenger og lenger unna, ser det ut til at han fortsatt er nødvendig for MCU.

J.J. Abrams, Emma Watts og Hannah Minghella har også vært på listen over navn, men det ser ikke ut til at noen klar favoritt har utpekt seg ennå. Til tross for at Kennedy i årevis tilsynelatende ønsket å trekke seg, trodde hun at hun ikke kunne gjøre det, ettersom hun ikke hadde noen etterfølger.

Hvem synes du bør ta over Star Wars?