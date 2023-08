Khaby Lame, vampyrer, kupp og mer kommer til Fortnite

HQ

Fortnite Chapter 4 sesong 4 starter i morgen, så Epic Games har fulgt tradisjonen med å tease for hva slags tillegg og endringer den vil bringe i en filmatisk trailer. Du kan trygt si vi har en interessant blanding i vente.

Den filmatiske traileren for Fortnite sin Last Resort-sesong ser ut til å bekrefte at vi får et heist-system, et Khaby Lame-skin, vampyrer som kan fly, en bærbar turret og mer. Forvent å lære mye mer om alt dette når spilltraileren kommer sammen med starten på den nye sesongen i morgen tidlig.