Killers of the Flower Moon får nå en verdensomspennende IMAX-filmatisering

Martin Scorseses Killers of the Flower Moon er en av årets mest etterlengtede filmer for mange kinogjengere. En stund så det imidlertid ut til at bare noen få utvalgte ville få sjansen til å se den, ettersom planen opprinnelig var å vise den på utvalgte kinoer.

Nå har ting endret seg, og ifølge GamesRadar vil filmen få verdensomspennende kinopremiere, og den vil også bli tilgjengelig i IMAX. Med tanke på at Dune: Part 2 ikke blir noe av i år, er Killers of the Flower Moon ute etter å gi kinogjengerne en annen type filmopplevelse.

Rollelisten ser ut til å være stjernespekket, med blant andre Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons og Brendan Fraser. Med Scorseses nest lengste spilletid kommer vi også til å ha mye å glede oss over når filmen har premiere i oktober.