Killers of the Flower Moon kommer på Apple TV+ neste uke

Killers of the Flower Moon, den nyeste storfilmen fra Martin Scorsese med noen av regissørens favorittskuespillere, Leonardo DiCaprio og Robert DeNiro, hadde kinopremiere i oktober 2023. Men siden filmen samdistribueres av Apple, har det hele tiden vært klart at den til slutt også ville debutere på Apple TV+. Nå vet vi når.

For Apple har avslørt at megafilmen, som har en spilletid på godt over tre timer, kommer til strømmetjenesten neste uke, den 12. januar.

Denne kunngjøringen kan også gi en pekepinn på når Napoleon kommer til strømmetjenesten, ettersom filmen hadde kinopremiere rundt en måned senere, noe som betyr at vi kan se for oss at den kommer til Apple TV+ i februar.

Uansett, hvis du ikke allerede har gjort det, kan du lese anmeldelsen vår av Killers of the Flower Moon her for å finne ut om du bør se den neste uke.