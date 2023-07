Killers of the Flower Moon viser massevis av action i ny trailer

HQ

Martin Scorseses neste film, Killers of the Flower Moon, har nettopp sluppet sin andre trailer, som gir oss et mer inngående innblikk i filmens handling.

Det hele starter med Osage, en indianerstamme som eier et landområde med olje. Dette har gjort dem og landet deres rikt, men amerikanerne er som de er, og kan ikke annet enn å ønske å ta det fra Osage-stammen.

Leonardo DiCaprios rollefigur står på grensen mellom Osage-folket og resten av Amerika og velger å ta parti for førstnevnte, og det ser ut til at han kommer til å gå langt for å beskytte dem. Ta en titt på traileren nedenfor for å se den i all sin prakt:

Killers of the Flower Moon kommer på kino 6. oktober.