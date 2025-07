Killing Floor 3 bringer blodet i denne siste traileren

HQ

Den 24. juli er det bare en knapp uke igjen til Tripwire slipper løs det tredje kapittelet i den bloddryppende Killing Floor-sagaen. Og for å feire den kommende utgivelsen har de sluppet en ny trailer fullpakket med brutal, adrenalinfylt action som vrimler av vandrende mareritt.

Killing Floor 3 Nightfall finner sted i år 2091, sytti år etter hendelsene i det andre spillet (for de som fortsatt bryr seg om fortellingen, i alle fall). Som en av opptil seks Nightfall-spesialister er det din jobb å rydde opp i det Zed-infiserte rotet. Spillerne kan forvente seg et helt arsenal av nye våpen, figurer og kart - sammen med et progresjonssystem for å låse opp ferdigheter, våpenmodifikasjoner og mye mer.

Visuelt går spillet opp til Unreal Engine 5-nivåer av troskap, komplett med grotesk kroppsskrekkestetikk som låner rikelig fra popkulturen - spesielt kreasjonene til Clive Barker. Ved lansering kan spillerne dykke inn i syv kart, møte tre sjefer, velge mellom tre vanskelighetsgrader og oppgradere hver spesialist på tvers av 30 nivåer. Forhåpentligvis nok innhold til å holde deg opptatt en stund.

Så ... vil du dykke inn i Killing Floor 3?