Killing Floor 3 kommer til PC og konsoller i mars

HQ

Tripwire Interactive har bekreftet den nøyaktige utgivelsesdatoen for Killing Floor 3. Action-trippelen vil debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller så snart som 25. mars 2025, og med den datoen veldig nær, har utvikleren/utgiveren delt en ny trailer for spillet og også bekreftet de forskjellige utgavene av spillet som vil være tilgjengelige.

HQ

I tillegg til at Killing Floor 3 nå er tilgjengelig for forhåndsbestilling, med forhåndsbestillere som får tilgang til Flatline Tactical Bundle som inkluderer en Flatine våpenhud, en Fear the Reaper pyntegjenstand og Special Action Force spillerkort, vil det være to hovedversjoner i detaljhandelen og tre digitale hovedutgaver for spillet.

Standarden vil ganske enkelt tilby selve spillet og forhåndsbestillingsbonusen hvis det er aktuelt. Deretter vil den andre detaljutgaven bli kjent som Day 1 Edition, og den inkluderer ikke bare Flatline Tactical Bundle, men også Clamefield Patrol Specialist Skins Pack for ytterligere kosmetiske alternativer.

Når det gjelder den digitale siden av ting, på toppen av standardversjonen, inkluderer de to andre variantene Deluxe Edition, som inneholder Shadow Agent Specialist and Weapon Skin -settene, Launch Nightfall Supply Pass, og 1000 Creds, og så er den andre kjent som Elite Nightfall Edition og inkluderer alt ovenfor, bortsett fra også Year 1 Premium Nightfall Supply Pass Access (som inkluderer fire passeringer gjennom spillets første år) og 3000 Creds å bruke også.

Når det gjelder priser, blir vi fortalt :



Standard - $ 39.99 / € 39.99 / £ 34.99



Day 1 Edition - $39.99/€39.99/£34.99



Deluxe Edition - $59.99 (global prising TBC)



Elite Nightfall Edition - $79,99 (globale priser TBC)



Ellers kan fans registrere seg for en lukket beta som vil finne sted mellom 20. og 24. februar, hvor en haug av spillet er tilgjengelig for å teste og oppleve.