Killzones hjemmeside har blitt lagt ned

Den intense førstepersons skytespillserien Killzone fra nederlandske Guerrilla Games var en gang en av Sonys flaggskipsserier, men siden PS4-lanseringstittelen Killzone: Shadow Fall har serien ligget på is, og nå har spillets offisielle hjemmeside blitt lagt ned.

"The official website for the KILLZONE franchise has retired. Going forward, visitors to Killzone.com will be directed to PlayStation.com," skriver Guerrilla Games på hjemmesidens landingsside, som er den eneste gjenstående delen av siden. "While this change doesn't affect the online multiplayer modes, player statistics or ranking data for KILLZONE MERCENARY and KILLZONE SHADOW FALL, it is now no longer possible to create or manage clans in KILLZONE SHADOW FALL. We apologize for this inconvenience."

Guerrilla Games er for øyeblikket travle med å utvikle Horizon Forbidden West til PS4 og PS5, og med hjemmesidens nedleggelse virker et comeback for Killzone-serien nå mindre sannsynlig.

Det originale Killzone kom til PlayStation 2 i 2004.