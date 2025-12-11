Gamereactor

Kim Kardashian blir med Fortnite denne uken

Og hun tar med seg forskjellige antrekk og frisyrer slik at hun kan se dapper ut når hun fragging folk i Epics elskede skytespill.

Som vi alle vet, går samarbeid og Fortnite hånd i hånd, og det har lenge vært lettere å tenke på popkulturfenomener som har vært med i spillet enn de som ennå ikke har dukket opp. Men ... en av dem er Kim Kardashian, og Epic Games er nå klar til å endre det.

Kim dukker opp 13. desember, og du kan se hvordan hun ser ut i Instagram-innlegget nedenfor, som inkluderer både bilder og en video som viser emojien hennes, en hyllest til det (u)berømte Paper Magazine-coveret, men med champagnen passende erstattet av en Chug Jug.

