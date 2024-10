Kina avslørt som vertskap for verdensmesterskapet i 2025 League of Legends

HQ

Riot Games har avslørt vertslandet for 2025 League of Legends World Championship . Bekreftet i en pressemelding som dreier seg om utvidelsen av det globale partnerskapet med Oppo, har det blitt bemerket at Kina vil være vertskap for neste års fremste begivenhet som tar turneringen i Asia.

Årets arrangement pågår fortsatt i Europa, og neste år kan vi se frem til at LPL-vertskapsregionen Kina tar over, om enn med vertsbyer og datoer som ennå ikke er bekreftet. Det vi vet, er at Oppo nok en gang vil være med som global sponsor, ettersom Riot og smarttelefonmerket har forlenget avtalen.

Varigheten av forlengelsen er uklar, men vi vet at det betyr at den kommende MVP Award og de kommende tilleggsprisene vil bli sponset av Oppo, og det samme vil 2025-prisene for Worlds og Mid-Season Invitational.

Hvilken kinesisk by synes du bør være vertskap for Worlds 2025?