Kina kommer med en uttalelse om den britiske regjeringens beslutning om å overføre British Steel til offentlig eie

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Nylig besluttet den britiske regjeringen å gripe inn og overføre British Steel til offentlig eie, et tiltak som ble iverksatt for å beskytte selskapet mot dets tidligere kinesiske eiere, Jingye, som tilsynelatende hadde til hensikt å avvikle stålproduksjonen i Storbritannia. På det tidspunktet hadde ingen kinesiske parter kommentert dette tiltaket, men dette har nå endret seg.

BBC News melder at det kinesiske handelsdepartementet har gitt ut en uttalelse der det betegner dette tiltaket fra den britiske regjeringen som et «alvorlig brudd» og en beslutning som påvirker «Jingyes legitime rettigheter og interesser og alvorlig undergravde tilliten til kinesiske selskaper som investerer i Storbritannia».

Departementet legger til at dette tiltaket ble iverksatt «i nasjonal sikkerhets navn» og at det skjedde med fullstendig ignorering av «Jingyes betydelige bidrag til den britiske økonomien og samfunnet».

Dette har også ført til at Kina har lovet å følge med på situasjonen mellom Storbritannia og andre kinesiske selskaper i et forsøk på å «beskytte deres rettigheter», uten noen konkret forklaring på hva dette vil innebære. Det vi vet, er at Kina også ber Storbritannia om å «trofast oppfylle» sine forpliktelser som forventes som en del av den bilaterale investeringsavtalen mellom Kina og Storbritannia.