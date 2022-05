HQ

I fjor tok jeg en kikk på King Arthur: Knight's Tale idet spillet var i ferd med å entre Early Access. Jeg fikk oppleve åpningsdelen av spillet, se hvordan de taktiske rollespillsystemene var designet og utforske denne mørke og makabre versjonen av Arthur-legenden. Jeg så for det meste et potensial i spillet, skjønt på det tidspunktet var det som forventet av et Early Access-spill ganske røft i kantene. Nå har det gått over ett år, og spillet har etter en rekke forsinkelser endelig forlatt Early Access og fått sin 1.0-lanseringsoppdatering, noe som betyr at jeg nok en gang har fordypet meg i den dystre verdenen for å se hvordan spillet fra NeocoreGames holder stand.

Det som bringes til det runde bord med 1.0-versjonen er for det meste et godt stykke ferskt innhold som fortsetter historien vi bare fikk en smakebit av under Early Access. Denne historien finner sted etter avslutningen av en episk krig om selve hjertet av landet Avalon, en krig som vi ikke får oppleve direkte i spillet, men som vi blir fortalt takket være en lang og virkelig episk filmsekvens i starten av historien. Det er i løpet av denne krigen at den edle leder kong Arthur blir drept av den rivaliserende knekten sir Mordred, samme individ som leder en gyselig hær av villmenn mot ridderne av det runde bord og deres festning Camelot. I løpet av konfrontasjonen mellom Mordred og Arthur blir begge drept av hverandre, og det er omtrentlig her historien i spillet fortsetter. Innsjøens fyrstinne, herskeren over Avalon, forsøker å gjenopplive Arthur slik at han kan bringe fred til landet, men gjenopplivelsen går skeis og Arthur blir et hensynsløst vesen som er fullstendig oppslukt av ondskapen som brakte hma tilbake. I et forsøk på å bøte på skaden ser fyrstinnen mot en uvanlig ny helt, Mordred, som etter gjenopplivelsen har fått det samme oppdraget som opprinnelig tok livet av ham: Å drepe kong Arthur, eller det som er igjen av den en gang rettskafne kongen, nok en gang.

Historien følger stort sett dette mønsteret, og alle som har interesse for mytologi eller Arthur-legenden vil umiddelbart kjenne seg igjen. Den er underholdende tvers igjennom og presenterer en versjon av fortellingen med et mye dystrere og mørkere perspektiv som virkelig blir løftet opp av fantastiske filmsekvenser her og der. Siden dette er et taktisk rollespill er historien derimot ikke helt lineær, og du kan ta historien i flere retninger ut ifra hva slags moral du ønsker at din versjon av Mordred skal leve etter.

Du kan være brutal og utilgivelig - slik Mordred var før han døde - og skape et Camelot og rundt bord som gjenspeiler dette ved å rekruttere riddere kjent for sin brutalitet og herske over Avalon med jernhånd. Alternativt kan du skifte sinn og gjøre Mordred til den samme pene og pyntelige rollemodellen for rettferdighet og ren moral som kong Arthur en gang fremviste før sin død. Valget er i bunn og grunn ditt, og du vil se de moralske valgene ta form når du tar avgjørelser utover historien og får flere muligheter til å samhandle med selve verdenen.

Når det gjelder rollefigurene kretser historien for det meste rundt sir Mordred, men de mange forskjellige ridderne og rollefigurene som du kan rekruttere til det runde bordet er også spillbare. Du kan for eksempel gjøre dem til ledere av gruppen din under et oppdrag mens Mordred leges i Camelot eller sende dem ut på begivenheter som blir passivt gjennomført mens du fokuserer på faktiske oppdrag andre steder. Hver figur rundt det runde bord kan også gå opp i nivå og lære seg nye evner og egenskaper, og man kan gi dem bedre utstyr som man kjøper eller finner i kister, hvor alt dette vil gjøre dem til bedre rustede krigere. På toppen av interaksjonsnivået finner man forbedringene av selve Camelot, der man kan bygge og oppgradere bygninger som styrker effekter og evner for rollefigurene dine, for eksempel i form av et treningsområde der de kan gå opp i nivå når de ikke er på oppdrag eller et hospits som behandler de hardt sårede.

Alle disse områdene gjør spillet ganske underholdende og fordypende, og du vil bli oppslukt av tanken på å gjøre Camelot helt igjen og bygge et rundt bord som består av de sterkeste og dyktigste krigerne og lederne fra det ganske land. Men når alt kommer til alt er dette bare en seksjon av spillmekanikken, og det er den faktiske turbaserte strategien som utgjør mesteparten av spillingen når man er på et oppdrag.

Det strategiske aspektet ved spillet er temmelig grunnleggende. Sanntidsdesignet er rett frem og involverer egentlig ikke så mye kompleksitet, og for det meste vil du konsentrere deg om posisjonering ettersom de faktiske angrepene stort sett er knyttet til slag eller avstandsangrep, i hvert fall frem til du får en rollefigur på høyt nivå som har et større utvalg av evner til disposisjon. For de som er mindre bevandret i sanntidsstrategispill vil dette være et ganske attraktivt lokkemiddel, ettersom det gjør King Arthur: Knight's Tale mye mindre komplekst, men for de som har erfaring med sjangeren vil de nok oppleve dette som en enkel opplevelse slik ståa er nå.

Dette er den typen spill som er underholdende i sin nåværende tilstand, men som kunne blitt noe virkelig eksepsjonelt hvis det hadde blitt bygget som et isometrisk rollespill à la Diablo eller WolfEye Studios' nokså ferske tittel Weird West, ettersom mytologien, handlingen og verdenen som Neocore har bygget opp er virkelig brilliant og hadde tjent på mer fordypende og engasjerende spillmekanikk.

Likevel endrer ikke dette det faktum at per i dag er King Arthur: Knight's Tale et overbevisende spill. Tittelen har imponerende og utmerkede områder blandet sammen med andre spillmekanikker og designvalg som blir litt slitsomme etter en stund. Selv om det ikke er den eneste grunnen til å spille spillet vil jeg på det sterkeste oppfordre deg til i hvert fall å se filmsekvensene hvis du liker Arthur-mytologi eller er fan av middelalder-fantasy, ettersom dette spill har noen av de mest underholdende filmsekvensene jeg har støtt på i spill i det siste.