King of Meat legges ned i april og gir pengene tilbake

Å lage en live-service-tittel, et prosjekt som krever et stort og aktivt fellesskap for å bli klassifisert som vellykket, blir et stadig vanskeligere og mer risikabelt forsøk. Bare i 2026 har Highguard fått mange overskrifter for sin ganske katastrofale fiasko, men når vi fortsetter gjennom februar, er det bekreftet at et av de nye live-prosjektene i slutten av 2025 også er satt til å møte musikken.

Glowmade sitt King of Meat vil stenge så snart 9. april. Den kooperative tittelen med stort fokus på brukergenerert innhold har ikke nådd det publikummet som det håpet å treffe, og dermed, rundt seks måneder etter ankomsten, vil spillet stenge, med servere tatt offline, fullstendig spillbarhet nøytralisert og refusjoner utstedt for alle som snappet en kopi siden lanseringen i oktober.

Uttalelsen fra Glowmade forklarer: "Til tross for kreativiteten og innovasjonen Glowmade brakte til King of Meat, har spillet dessverre ikke funnet det publikummet vi håpet på. Som et resultat av dette har vi tatt den vanskelige beslutningen om å avslutte vår investering i spillet, og King of Meats servere vil stenge 9. april 2026. Spillere vil kunne få tilgang til og spille alt eksisterende innhold frem til da, så vi oppfordrer deg til å nyte den gjenværende tiden i spillet sammen med de andre Contenders."

Som du forventer, vil det ikke være flere innholdsoppdateringer for spillet før nedleggelsen, men spillerne kan bruke eventuelle ressurser og valutaer de har før serverne stenger, bare for å legge til noen flere kosmetikk til samlingen deres før samlingen deres går tapt for alltid.

Er du overrasket over denne nyheten? Som en del av vår gjennomgang var vi noe bekymret for at King of Meat ville møte en skjebne som dette, som du kan lese her.