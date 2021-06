Rares pirateventyr Sea of Thieves har, etter en lansering som plasserte utvikleren i motvind, nå tatt verden med storm - og det er fullt fortjent, for spillet har virkelig blitt solid. Men nå inntar et nytt piratspill de sju verdenshavene og forsøker å kapre spillernes hjerter. Det dreier seg om King of Seas, som også er et open world-spill, men utspiller seg fra et fugleperspektiv hvor du styrer et piratskip på utkikk etter kister og å skape trøbbel på de blå hav.

Men før jeg går inn på akkurat det, hva er egentlig King of Seas? I dette actionrollespillet spiller du som sønnen/datteren av havenes konge. Spillet åpner med at han blir myrdet, og du blir dermed anklaget for drapet på din egen far. Etter å så vidt overleve å få skipet ditt sunket av den koneglige hær, hentes du opp av en gruppe pirater og lærer en helt ny måte å leve livet ditt på. Antatt død og ikke lenger bundet av loven, må du nå bli sterkere i den prosedyrisk genererte verden for å finne ut hvem det var som virkelig drepte faren din, mens du fyller skipet ditt med gull og skatter.

Hvordan du oppnår dette er helt opp til deg selv. Som i Sea of Thieves kan du seile hvor enn vinden fører deg og utforske verden som du har lyst. For eksempel kan du satse på handel og seile fra havn til havn mens du kjøper og selger materialer. Eller du kan omfavne din nye pirattilværelse og plyndre skip på verdenshavene.

For det meste fungerer dette meget bra. Det gir en glimrende følelse av frihet, men mangelen på en klar ledetråd kan imidlertid også bli et problem, og det skyldes den prosedyrisk genererende verdenen. Selve kartet er verdenshavene, og da disse som kjent utgjør cirka 80% av jordens overflate, så er det ofte langt mellom de interessante punktene. Og det er min største anke ved spillet; det kan virkelig bli kjedelig, spesielt i de tidlige fasene der du har en liten skute som ikke kan hamle opp med de store krigsskipene.

Spillets progresjon, knyttet til oppgradering eller kjøp av et nytt fartøy, er virkelig det viktigste aspektet for å bli mer beryktet og dødelig. Du vil aldri ha en sjanse til å kapre et stort skip eller besøke en fiendtlig havn med mindre du har nok ildkraft og et motstandsdyktig skip, så det meste av fokuset bør går på å skaffe ressurser til oppgradering, enten gjennom kamp eller handel. Du starter i det små og jobber deg sakte opp mot toppen av næringskjeden.

Selv om spillets tempo er noe langsomt, og jeg ikke nøt de første timene, så blir spillet gøy når du får bygget deg et slagkraftig skip, som kan skape frykt på alle verdenshavene. Spillet er også utrolig flott med mange fine detaljer, som er viktig da du kommer til å bruke en del tid på bare å stirre på skjermen mens skipet ditt seiler fra ett område til neste. Igjen, akkurat som de virkelige havene føles det ofte veldig tomt.

Jeg spilte på PC og ble skuffet over kontrollene, da det slett ikke er støtte av mus; alt styres med tastaturet. Spillet forteller deg dog fra starten av at det fungerer best med en kontroller, og det er jo en ærlig sak.

Jeg synes ikke King of Seas i seg selv er et dårlig spill, men det er klare problemer med hva det tilbyr. Det langsomme tempoet og det store fokuset på grinding suger virkelig fornøyelsen ut av dette pirateventyret. På en annen side ser spillets verden fantastisk ut, og det er mange måter å oppgradere skipet på. Hvis du har masser av tid og liker sjørøverspill, er King of Seas helt sikkert noe for deg. Men vil du som meg gjerne ha litt mer action underveis, kan det bli vanskelig å fastholde interessen frem til spillets siste deler, som er langt mer interessante enn de innledende fasene.