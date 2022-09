Kingdom Come: Deliverance blir brettspill

HQ

Warhorse Studios' actionrollespill Kingdom Come: Deliverance ble en stor hit da det ble utgitt på PC og konsoller for noen år siden, og i kjølvannet av spillets suksess får vi nå også en brettspillversjon av det. Warhorse Studios har inngått et samarbeid med tsjekkiske Boardcubator og sammen har de nå lansert en crowdfunding-kampanje på plattformen gamefound som i skrivende stund har generert over to millioner kroner. Langt over målet. Spillet har til hensikt å fortelle sin egen historie og ønsker derfor ikke bare å følge sin digitale forgjenger og muliggjøre samarbeid for opptil fire spillere. Studioet selv beskriver brettspillet slik:

"Kingdom Come: Deliverance - The Board Game is a cooperative RPG for 1-4 players that transfers you into 15th century Bohemia. Enjoy an immersive story with lifelike voice acting, an all-encompassing ambience and a "you are what you do" character building system. Choose from 4 different characters, all with different stats and attributes - and level them up. Find, buy and share loot that supports you on your deadly quest gathering critical war intel that will determine the faith of an entire nation! The game offers different campaigns with various adventures all tracked by an included mobile app that takes care of the gameplay so players can concentrate on their quests. No magic, no dragons, just good ol' KCD.... But as a boardgame 😉! Find more info about the board game HERE."

Det lover fokus på historisk autentisitet, en overbevisende fortelling, tonnevis av NPC-karakterer å samhandle med, en app-drevet spilleder og hundreveis av gjenstander og evner. Så for de av dere som setter pris på dype brettspill kan dette være verdt å holde øye med!