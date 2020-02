Kingdom Come: Deliverance blir gratis på PC neste uke

Warhorse Studios satset ikke akkurat lite da de lanserte sitt første spill, Kingdom Come: Deliverance, for snart to år siden. Med et kult kampsystem, fokus på realisme og en engasjerende historie håpet mange at dette ville bli noe som kunne nærme seg suksessen til The Witcher 3: Wild Hunt og The Elder Scrolls V: Skyrim. Dessverre hadde spillet store tekniske problemer, et irriterende lagringssystem og mer i starten, noe som førte til meget delte meninger. Ikke at dette stoppet det fra å slå de tidligere nevnte spillene sine rekorder for antall spillere samtidig på Steam, og etter en haug med oppdatering er det ikke rart at Koch Media bestemte seg for å kjøpe det talentfulle studioet. Nå kan du snart få sjekke ut hvor gode de er selv uten å betale en krone.

Det er nemlig Kingdom Come: Deliverance og Aztez som vil bli gratis på Epic Games Store fra og med den 13. februar. I kjent stil vil de være dette frem til den 20. februar, så du har nok av tid til å gripe muligheten etter neste torsdag.