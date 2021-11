Kingdom Come: Deliverance har nå solgt fire millioner eksemplarer

HQ

Det finnes ikke mange spill som Warhorse Studios' Kingdom Come: Deliverance, som på papiret er et open world-RPG, men som også kan beskrives som en slags middelaldersimulator. Ingen drager, ingen magi, bare en ganske sannferdig tolkning av hvordan livet var i 1500-tallets Böhmen.

Selv om det var noen kontroverser før lanseringen med noen som mente at du burde vært mer multikulturelt mangfold, til tross for utviklernes idé om å holde det så autentisk som mulig, ble det fortsatt en suksess. Det har fått greie anmeldelser, og det er en ganske unik spillopplevelse.

I løpet av sommeren 2020 kom det frem at Kingdom Come: Deliverance hadde passert tre millioner solgte eksemplarer, og nå har totalen passert fire millioner. En ganske imponerende total for et så nisjepreget spill.

Kingdom Come: Deliverance kom til Xbox One, PS4 og PC i 2018. En Switch-port ble annonsert under sommerens E3, men har ennå ikke fått en lanseringsdato.