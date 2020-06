Kingdom Come: Deliverance har solgt over tre millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Det tok Kingdom Come: Deliverance ganske lang tid å endelig bli lansert, men det endte til slutt med å bli en stor suksess. Det så ut til at fans verden over hadde ventet på en middelalderfortelling som dette, og kastet seg over Warhorse Studios spill.

Nå har spillet nådd en flott milepæl, det har nemlig solgt over tre millioner eksemplarer siden lanseringen i februar 2018. Siden da har Warhorse utgitt et utall av patcher for tekniske feil, og også utgitt flere store utvidelser.

For å feire dette blir spillet gratis å spille på Steam fra i morgen, 18 juni, og fire dager frem.

Hva synes du om spillet?