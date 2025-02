HQ

Det første Kingdom Come: Deliverance er mange ting, men under det hele er det en sterk følelse av at dette er et Kickstarter-prosjekt som kommer til liv. Fra det visuelle til noen av de sammenstøtende ideene og den heftige mengden feil det var ved lanseringen, Kingdom Come: Deliverance føltes noe datert, til tross for det rene gullet som skinner under skitten, og fikk forståelig nok noen positive og negative reaksjoner fra presse og spillere da det ble utgitt.

Ingen tvilte imidlertid på at utvikleren Warhorse Studios hadde potensial til å nå større høyder. Høyder som de til og med har overgått i Kingdom Come: Deliverance II, et feiende RPG med episke ambisjoner. Henry of Skalitz er tilbake i salen igjen, og fortsetter eventyret sitt kort tid etter at det ble avsluttet i det opprinnelige spillet, selv om du vil bli tilgitt for å tro at det har gått mye, mye lenger tid, ikke bare på grunn av tiden mellom originalen og oppfølgerens utgivelse, men også på grunn av de forbedrede ansiktsmodellene og den generelle grafikken.

Henry er en karakter som føltes litt vanlig i det originale spillet, mens fra begynnelsen av Kingdom Come: Deliverance II føles han mye mer etablert, og bagasjen han bærer med seg fra det første spillet bidrar til å definere ham ytterligere gjennom fortellingen denne gangen. Han har blitt satt på en hevnens vei, og etter hvert som han nærmer seg sin hevn, må Henry spørre seg om det er verdt det, og om han trenger å legge sitt gamle liv og sin gamle landsby bak seg for å nyte det han har nå. Historien er enkel nok, men den er likevel fengslende takket være timevis med filmsekvenser, strålende prestasjoner fra hovedrolleinnehaverne og et vakkert lydspor.

Dette er en annonse:

Historiens høydepunkt er kjemien mellom Hans Capon og Henry. Luke Dale og Tom McKay tar Capon og Henry fra å være venner til å føles mer som brødre, og forholdet deres er et flott fundament for historien. Dale skal ha stor honnør for sin prestasjon, for i motsetning til McKay er han ikke med oss hele tiden, men når han er der, føles han likevel som en viktig del av eventyret.

Når vi ikke følger Henrys hevntokt mens han er innblandet i en borgerkrig som feier over Böhmen, kan vi utforske to store, åpne regioner. Først har vi det bøhmiske paradiset, som stort sett består av bølgende åser, tette skoger og en og annen landsby med et utrolig slott som ruver over det hele. Spillere av det første spillet vil være kjent med dette kartets størrelse og omfang, og etter omtrent 20-30 timer blir du kastet inn i Kuttenberg, som virkelig overvelder sinnet, da du ikke bare får mye mer villmark å utforske, men også en fullt fungerende by. Det er et bevis på Warhorses ambisjoner at kartet ikke bare inkluderer byen, men også en hel region som følger med den. På begge kartene finner du massevis av sideaktiviteter som gjør at du virkelig kan fordype deg i spillets oppslukende natur, fra smedarbeid til brygging av eliksirer. Disse er litt tidkrevende, ettersom hver aktivitet er knyttet til et minispill, men de er også ganske vanedannende, og for folk som liker å lage sine egne våpen, eliksirer og mer, er de ganske morsomme å engasjere seg i. Jeg var fornøyd med å bare lage noen få ting og kjøpe eller plyndre det jeg trengte, men spillet er genialt bygget opp rundt ideen om at uansett hva du vil gjøre, uansett hvor dypt du vil gå, så er det plass til det.

Dette er en annonse:

Et annet sted du finner en betydelig mengde dybde er i Kingdom Come: Deliverance IIs sideoppdrag. Bygget på tidligere tiders RPG-er, spesielt The Witcher 3: Wild Hunt, legger Kingdom Come: Deliverance II ekstra stor vekt på sideoppdragene, og mange av dem viser seg å være omfattende minikampanjer på linje med hovedoppdragene. Det er her verdens åpenhet virkelig viser seg, for ikke bare får du mange direkte valg i et sideoppdrag, men avhengig av handlingene du gjør utenom dialogen, kan karakterene tilpasse seg og oppdraget endre seg rundt deg. Dybdenivået her minner meg sterkt om mitt første møte med The Witcher 3, og jeg ble forbløffet over hvordan oppdragene gikk lenger enn bare å hente x gjenstand for en pengebelønning. Disse oppdragene er ikke bare utfylling, noe som er essensielt i et så stort kart, som lett kunne ha lidd av oppblåsthet. Det hadde kanskje vært en idé å ha noen mer varierte oppdragsalternativer tidligere i hovedhistorien, ettersom det er mange øyeblikk der heltene våre blir tatt til fange, til et punkt der du begynner å lure på hvorfor ingen har bestemt seg for å bare drepe oss, siden vi er nødt til å flykte igjen.

Å bygge Henry du vil bli er sin egen belønning i Kingdom Come: Deliverance II, og variasjonen her er mye større enn i det første spillet. I starten kan du velge noen ferdigheter du vil ha ekstra poeng i, men på samme måte som i Skyrim vil du definere karakteren din ut fra hvordan du spiller. Det spiller ingen rolle om du har valgt å være sterk og bruke tunge våpen i åpningen, eller om du sniker deg rundt og snikskyter fiender med en bue, for eksempel. Det er en følelse av at Warhorse absolutt har en kanon-Henry i tankene, og du trenger en slags nærkampkompetanse for å klare deg, men i stor grad er Henry din å skape, bortsett fra utseendet, selvfølgelig. I mitt løp hadde jeg Henry hovedsakelig fokus på tale, hovedsakelig fordi Charisma er OP i de fleste RPG-er, men endte opp med å bli en smidig duellist også, og fikk mest mulig ut av shortswords og kastet skjoldet mitt for ekstra buffs takket være et par praktiske fordeler. Du trenger ikke tjue Wiki-sider for å se hva som fungerer med byggene i Kingdom Come: Deliverance II, som igjen er imponerende med tanke på detaljene her.

Kamp som helhet har i stor grad blitt forbedret, noe som gjør at hvert våpen du bruker føles unikt, med sine egne kombinasjoner og angrepsmønstre. Et sverd gir deg flest muligheter, men en kraftig kølle kan lettere slå inn i en motstanders rustning og skjold. Alt har et system der du må gi og ta, og kampene føles generelt mye mer tilfredsstillende denne gangen, spesielt når du har et byggverk på gang. Det eneste jeg har å utsette på dette er at det er utrolig vanskelig å kjempe mot mer enn én person, ikke bare fordi det er meningen, men fordi kameraet sjelden finner ut hvem du faktisk vil kjempe mot. Jeg forstår at Henry - eller hvem som helst - kan bli tatt ned av noen få røvere med kniv i denne verdenen, men det får meg ikke til å føle meg som en gud å la meg i det minste se i retning av den ene fienden etter den andre.

Dette er det største problemet jeg har med Kingdom Come: Deliverance II. Det er det som stjeler den perfekte poengsummen fra et ellers utrolig dypt, autentisk og tilfredsstillende rollespill. Til tider insisterer spillet rett og slett for mye på seg selv. Mekanikken med Saviour Schnapps - som tvinger deg til å drikke en begrenset ressurs for å kunne lagre uten å avslutte - kan føles frustrerende når du ved et uhell har dødd mens du er ute på veien, og mister det som kan være timevis av fremgang takket være at spillet bare lagrer automatisk ved viktige punkter i historien og sideoppdrag. Dessuten kan behovet for å starte helt på nytt i det tidlige spillet også gjøre den opplevelsen ganske frustrerende, ettersom du stort sett er forsvarsløs med mindre du har flaks mot noen banditter eller plyndrer det du trenger.

Dette er imidlertid små klager i det som ellers er en mesterklasse i RPG-design. Hvis Warhorse virkelig har oppnådd sin opprinnelige visjon med Kingdom Come: Deliverance II, så hva en ambisiøs visjon dette var. En tittel som kombinerer det beste av RPG-er vi har elsket, med sin egen unike nisje i sin historiske setting, Kingdom Come: Deliverance II har satt baren høyt for resten av 2025.