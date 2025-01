Kingdom Come: Deliverance II avslører store planer for fremtidig innhold

HQ

Vi er bare to uker unna utgivelsen av Kingdom Come Deliverance II, oppfølgeren som kondenserer all erfaringen og alle drømmene som Warhorse har samlet opp siden utgivelsen av Kingdom Come Deliverance i 2018. Det er klart at vår fortsettelse av middelaldereventyrene og uhellene til Henry av Skalice vil gi mange timer med eventyr på veiene i den bøhmiske regionen, men selv om du avslutter eventyret ditt og fullfører alle oppdragene, vil det være mer i horisonten.

Warhorse har lovet dette ved å presentere sine planer for innhold etter lanseringen av spillet, delt inn i de neste fire sesongene :

I løpet av våren kommer det et utvalg av gratis oppdateringer for alle, der vi blant annet introduserer frisører for å skreddersy utseendet ditt, en Hardcore-modus for de som er ute etter større utfordringer og hesteveddeløp.

Til sommeren kan vi prøve Brushes with Death: "Bli med på et spennende eventyr når Henry hjelper en gåtefull kunstner med en mørk fortid. Reis gjennom landene på Kingdom Come: Deliverance II, hvor du møter farlige mennesker og oppklarer et nett av farlige komplotter."

Autumn: Arven fra smia: "Dykk ned i Henrys røtter ved å utforske arven etter adoptivfaren Martin. Arbeid med å restaurere en en gang så berømt smie og demonstrer dine ferdigheter i smedkunsten, samtidig som du avdekker glemte historier fra fortiden."

Vinter: Mysteria Ecclesia: "Gå inn i klosteret Sedlec, der intrigene stikker dypt. Henry får et hemmelig oppdrag og må navigere i den komplekse dynamikken i regionen, avdekke skjulte sannheter og finne frem i en labyrint av motstridende interesser."

Sommerinnholdet fremover vil bli betalt for, men vil være inkludert hvis du har forhåndsbestilt eller planlegger å kjøpe Deluxe-utgaven av spillet.

Blir du med på Kingdom Come Deliverance II-eventyret 4. februar?